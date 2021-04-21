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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Борис Джонсон назвал важным решением отказ английских клубов от участия в Суперлиге

Ранее сообщалось, что проект Суперлиги будет изменен
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Stefan Rousseau/AP
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Stefan Rousseau/AP

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в среду выход шести английских клубов из состава футбольной Суперлиги.

"Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны, - написал глава правительства Соединенного Королевства в своем Twitter. - И мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру".

Ранее о выходе из Суперлиги объявили "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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