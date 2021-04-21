Борис Джонсон назвал важным решением отказ английских клубов от участия в Суперлиге

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в среду выход шести английских клубов из состава футбольной Суперлиги. "Это важное решение в интересах футбольных болельщиков, клубов, всего футбольного сообщества страны, - написал глава правительства Соединенного Королевства в своем Twitter. - И мы должны продолжать защищать нашу любимую национальную игру".

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021

Ранее о выходе из Суперлиги объявили "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси". В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

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