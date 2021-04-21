Владелец "Ливерпуля" принес извинения болельщикам из-за ситуации вокруг Суперлиги

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.

"Проект никогда не будет запущен, если он не получит поддержку со стороны болельщиков. Мы вас [болельщиков] услышали. Хотелось бы принести извинения футболистам, Юргену Клоппу и болельщикам, - сказал Генри. - Они были очень разочарованы происходящим вокруг клуба, я надеюсь, что болельщики понимают, что мы стараемся работать над развитием клуба, хотя иногда совершаем ошибки".

Ранее журналист AP Роб Харрис сообщил, что проект Суперлиги будет пересмотрен.