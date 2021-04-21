Netflix выпустит фильм про пловчиху Юсру Мардини, сбежавшую с сестрой из Сирии

ТАСС, 21 апреля. Стриминговая платформа Netflix ("Нетфликс") снимает фильм про пловчиху Юсру Мардини, получившую всемирную известность после побега из Сирии и выступления на Олимпийских играх 2016 года за сборную беженцев, и ее сестру Сару. Об этом в среду сообщила газета Arab News.

Режиссером ленты станет египтянка Салли аль-Хусейни. Ее дебютный фильм "Мой брат Дьявол" попал в конкурсные программы Берлинского международного кинофестиваля и фестиваля "Сандэнс" (США).

Съемки фильма пройдут в Великобритании, Турции и Бельгии. Лента должна выйти на платформе Netflix в 2022 году. Юсру и Сару сыграют ливанские актрисы Манал и Натали Исса, которые также являются сестрами.

Юсра и Сара Мардини сбежали из Сирии в августе 2015 года после того, как во время гражданской войны был разрушен их дом. Они вместе с другими беженцами добрались до Турции и начали незаконно переправляться на моторной лодке в Грецию. Однако посреди Эгейского моря у лодки заглох мотор и она начала тонуть. Сестры оказались единственными, кто умел плавать, они несколько часов тащили лодку с 18 людьми, пока не добрались до берегов Греции.

В 2015 году Юсра и Сара перебрались в Германию. На Олимпиаде 2016 года Юсра приняла участие в соревнованиях по плаванию и стала знаменосцем команды беженцев на открытии Игр. Несмотря на то, что девушка не смогла подняться выше 40-го места в квалификационных заплывах, она приобрела популярность среди зрителей. Сейчас у 23-летней девушки (Юсра родилась 5 марта 1998 года и на момент побега ей было 17 лет) более 130 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram.