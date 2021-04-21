Футболист "Рубина" Кварацхелия пропустит несколько недель из-за травмы

ТАСС, 21 апреля. Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель из-за повреждения мышц левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба команды из Казани.

Футболист получил травму в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала".

"Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 26 матчах. Ближайший матч казанский клуб проведет 25 апреля дома против "Краснодара".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.