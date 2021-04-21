Фабио Азеведо: в Петербурге есть все условия для проведения чемпионата мира по волейболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург располагает всеми условиями для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо в ходе инспекционного визита в город.

"Мы очень рады подготовке к чемпионату мира в 2022 году. У Санкт-Петербурга есть все условия и прекрасные объекты, чтобы проводить чемпионат мира. Так как город планирует принимать российскую национальную сборную, я считаю, что данное мероприятие будет прекрасным", - сказал Азеведо.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях. "Как вы знаете, мы ждем последнего решения WADA по поводу данного мероприятия. Я отношусь к данному решению с осторожным оптимизмом", - добавил гендиректор FIVB.

Как сообщил журналистам генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов, в следующем году в городах - организаторах турнира также планируют мероприятие с показом главного трофея турнира. "Оргкомитет планирует в следующем году трофи-тур, кубок обязательно посетит Санкт-Петербург, будет матч ветеранов со звездами Санкт-Петербурга и Ленинградской области против сборной мира. Много интересных мероприятий совместно с городом будем проводить", - сказал Станиславов.

Он также отметил, что матч открытия состоится в Ледовом дворце в Петербурге. "У вас прекрасная команда и прекрасная история. По праву матч открытия состоится в Ледовом дворце, и второй этап группового этапа чемпионата мира с участием сборной России будет в "Сибур-Арене". Мы знаем, как у вас зрители ходят на волейбол, всегда полные залы, нет никаких сомнений, что это будет действительно праздник", - отметил гендиректор оргкомитета.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, город стал мировой столицей спортивных мероприятий. "Мы принимаем чемпионат Европы по футболу, очень ждем этого. Петербург постепенно снимает ковидные ограничения. Мы с большим вниманием относимся ко всем объектам, у нас есть понимание, где пройдет чемпионат - это "Сибур-Арена", Ледовый дворец. Они определены как основные места, где пройдет чемпионат", - сказал он.

О чемпионате

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.