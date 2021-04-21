Генменеджер "Ак Барса" Якубов считает, что потолок зарплат в КХЛ пошел всем на пользу

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Жесткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пошел на пользу всем участникам турнира. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

Сезон-2020/21 стал первым, который лига провела с жестким потолком зарплат. Он равен 900 млн рублей.

"Сезон был необычный, интересный, мне чемпионат понравился, - сказал Якубов. - У нас появились такие команды, как череповецкая "Северсталь", которая неплохо провела регулярный чемпионата и дала бой московскому "Динамо" в плей-офф, многие команды сражались за попадание в плей-офф. Думаю, что потолок пошел всем на пользу. Мне немного легче работать, когда агенты перестали рвать нас, так как теперь все понимают, что есть потолок".

"Ак Барс" завершил сезон 15 апреля, уступив омскому "Авангарду" со счетом 3-4 в финальной серии Восточной конференции.