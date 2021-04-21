Футболист "Зенита" Ловрен пропустит третий матч кряду из-за повреждения

ТАСС, 21 апреля. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен пропустит матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского "Ротора" из-за травмы. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба петербургского клуба.

Хорват уже пропустил игры против "Краснодара" (2:2) и "Сочи" (2:1). "Зенит" примет "Ротор" на своем поле 24 апреля.

"Пока он занимается по индивидуальной программе, и к этой игре не будет готов. К следующей? Посмотрим, надеюсь, у него будет шанс сыграть с "Локомотивом", - сказал Семак.

Встреча "Зенита" и "Локомотива" состоится 2 мая в Санкт-Петербурге. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 26 туров.

Ловрену 31 год, он выступает за "Зенит" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.