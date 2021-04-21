{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Чемпион мира по шахматам Карлсен заявил, что Непомнящий способен его обыграть

Непомнящий лидирует на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге

ТАСС, 21 апреля. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен считает российского гроссмейстера Яна Непомнящего одним из шахматистов, способных его обыграть. Комментарий норвежца приводит портал Chess24.

"Он [Непомнящий] тот, кто может меня переиграть. Всегда интересно встретиться с соперником, играющим другим стилем", - сказал Карлсен.

Непомнящий лидирует на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге, после девяти партий. Турнир завершится 27 апреля. Победитель турнира сыграет за шахматную корону с Карлсеном, матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Турнир претендентов по шахматам
Непомнящий обыграл Алексеенко и продолжает лидировать на шахматном турнире претендентов
В следующем туре в пятницу россиянин белыми фигурами сыграет с американцем Фабиано Каруаной
Непомнящий обыграл Алексеенко и продолжает лидировать на шахматном турнире претендентов
Читать полностью