Чемпион мира по шахматам Карлсен заявил, что Непомнящий способен его обыграть

ТАСС, 21 апреля. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен считает российского гроссмейстера Яна Непомнящего одним из шахматистов, способных его обыграть. Комментарий норвежца приводит портал Chess24.

"Он [Непомнящий] тот, кто может меня переиграть. Всегда интересно встретиться с соперником, играющим другим стилем", - сказал Карлсен.

Непомнящий лидирует на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге, после девяти партий. Турнир завершится 27 апреля. Победитель турнира сыграет за шахматную корону с Карлсеном, матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.