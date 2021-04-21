Аленичев заявил, что не готов вернуться в "Спартак"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший игрок и главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Аленичев не готов вернуться в команду. Об этом он сообщил журналистам.

Аленичев выступал за "Спартак" с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. Также он с 2015 по 2016 год тренировал красно-белых.

"Готов ли вернуться? Нет", - сказал Аленичев, не исключив, что приступит к работе с другой командой в следующем сезоне.

На вопрос, какой тренер был бы предпочтительнее для "Спартака" - российский или иностранный, Аленичев ответил: "Спрашивайте у руководителей "Спартака". Чем больше будет работать наших специалистов, тем лучше".

Немецкий специалист Доменико Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года. В декабре он заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

Аленичев в составе "Спартака" стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и Кубка чемпионов Содружества. Также Аленичев играл за "Чайку" из Великих Лук, псковский "Машиностроитель", московский "Локомотив", итальянские "Рому" и "Перуджу", а также за португальский "Порту", в составе которого дважды выигрывал чемпионат Италии и Кубок Португалии, трижды - Суперкубок Португалии и по одному разу - Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. В качестве тренера возглавлял сборную России по футболу до 19 лет, тульский "Арсенал" и красноярский "Енисей", который покинул в мае 2019 года.