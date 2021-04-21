Бах: множество национальных олимпийских комитетов планирует провести вакцинацию команд

ТАСС, 21 апреля. Большое количество национальных олимпийских комитетов планирует вакцинировать свои команды от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Что касается вакцинации, наша позиция открыта - мы готовы помогать, воодушевлять и направлять всех, - сказал Бах. - Мы наблюдаем хороший прогресс: множество национальных олимпийских комитетов объявило, что команды будут вакцинированы, среди них США. Поэтому мы можем сказать, что большое количество участников, которые будут жить в Олимпийской деревне, будут с вакциной".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России.