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Олимпиада в Токио

МОК изменит стратегию реализации билетов на Игры в Токио

Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования пройдут без иностранных болельщиков

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) добавит нововведения в стратегию реализации билетов на Олимпийские игры в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

"Изменение стратегии реализации билетов обсуждается - это один из самых сложных вопросов у нас, - сказал Бах. - Впереди будут нововведения, но надо понять, что в этот момент мы на 100 процентов сфокусированы на том, чтобы провести Игры в Токио. Поэтому реформа билетной программы может быть проведена чуть позже".

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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Бах, ТомасОлимпиада в Токио
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