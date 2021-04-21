В первом семинаре по саммиту "Спорт-Аккорд" приняли участие 40 региональных федераций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Первый семинар по Всемирному саммиту спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" прошел в Екатеринбурге. Представители 40 региональных федераций спорта обсудили не только предстоящий саммит, но и фестиваль "Где встречается спорт", который состоится в дни "Спорт-Аккорда", сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

"Сегодня в Екатеринбурге состоялся первый семинар о предстоящем Всемирном саммите спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в России с 7 по 12 ноября. В семинаре приняли участие руководители 40 региональных спортивных федераций и организаций, каждая из которых станет частью спортивного фестиваля "Где встречается спорт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что главная цель семинара - рассказать о возможностях саммита и фестиваля, которые позволят найти новые подходы в развитии спорта в стране и мире.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.