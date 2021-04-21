Фигуристка Синицина рассказала о травмоопасности в танцах на льду

ТАСС, 21 апреля. Многие элементы в танцах на льду требуют серьезной физической нагрузки и являются очень травмоопасными. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказала чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина.

Синицина в дуэте с Никитой Кацалаповым выиграла мировое первенство 2021 года в Стокгольме и золотую медаль командного чемпионата мира, который прошел в апреле в Японии.

"Конечно же, мы не прыгаем четверные прыжки, у нас нет выбросов и нагрузка, возможно, не такая сильная на колени и суставы, как с прыжков. Но у нас есть свои сложные элементы, которые требуют серьезной физической нагрузки. В любом случае колени, спина, голеностоп - все это зоны повышенного травматизма. Нагрузки очень высокие, и я точно не могу сказать, что мы в безопасности, к примеру, многие сложные поддержки очень травмоопасны", - сказала Синицина.

Синицина и Кацалапов помимо золотой медали прошедшего чемпионата мира имеют в активе серебро турнира 2019 года и являются чемпионами Европы - 2020.