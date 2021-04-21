Бабаев объяснил, почему руководство ЦСКА назначило Олича главным тренером команды

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА назначил главным тренером Ивицу Олича, потому что в клубе понимают, что у него есть достаточно знаний. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта. С 2017 года он был ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

"Мы знаем очень хорошо, чем занимался Ивица в штабе сборной Хорватии, все это время мы общались, как и со многими нашими бывшими футболистами, но с Ивицей лично я очень много разговаривал на футбольные темы, - сказал Бабаев. - Мне было интересно его мнение со стороны, понимаем, что у него есть достаточно знаний".

Бабаев отметил, что в сборной Хорватии Олич выполнял важные функции. "Здесь нет опыта главного тренера, но в качестве помощника он осуществлял очень важные функции. Главный тренер команды Хорватии крайне неохотно расставался с ним, пытался отговорить, поэтому это было не спонтанное решение, зажмурившись: "Давайте Олича, потому что он в прошлом очень большой футболист ЦСКА, которого любят болельщики клуба". Абсолютно нет, но при этом мы понимаем, что отсутствие работы в качестве главного тренера - это существенный минус, но есть предпосылки для того, чтобы этот минус был нивелирован", - отметил генеральный директор ЦСКА.

"К тому же, [есть] множество примеров в последнее время и в европейском футболе, - добавил Бабаев. - Немного поменялась ситуация, очень много молодых тренеров, с учетом современных технологий, возможностью обучения тому, что раньше требовало годы, а сейчас занимает месяцы. Это все различные аргументы, которые принимались во внимание, однако пока что отсутствие опыта самостоятельной работы оставляет много вопросов. Мы постараемся создать все условия и сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Оличу в начальный период, когда только пройдя через определенные сложности, можно приобрести то, чего в книжках и онлайн-программах не получишь", - добавил Бабаев.