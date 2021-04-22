"Монако" победил "Лион" и вышел в полуфинал Кубка Франции. Головин сыграл 78 минут

ТАСС, 22 апреля. Футболисты "Монако" обыграли "Лион" со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла в Лионе.

Голы забили Виссам Бен-Йеддер (53-я минута, с пенальти) и Кевин Фолланд (61). На 23-й минуте за неспортивное поведения был удален главный тренер "Лиона" Руди Гарсия, а на 53-й за вторую желтую карточку поле покинул защитник хозяев Синали Диоманд.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле на 15-й минуте, заменив травмированного Софиана Диопа, но не сумел отметиться результативными действиями.

Соперник "Монако" по полуфиналу определится после жеребьевки. Полуфинальные матчи пройдут 12 мая, финал - 19 мая. В 1/2 финала турнира также вышли "Пари Сен-Жермен", "Монпелье" и клуб четвертого по силе французского дивизиона ГФА.

Кубок Франции проводится с 1917 года. "Монако" и "Лион" по пять раз побеждали в турнире. Рекорд по количеству выигранных трофеев принадлежит действующему победителю ПСЖ, который одерживал победы 13 раз.