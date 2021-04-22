"Белененсеш" сыграл вничью со "Спортингом" в чемпионате Португалии. Крицюк отбил пенальти

В составе хозяев дубль оформил Зандер Матео Кассьер (13-я и 54-я минуты), у гостей отличились Себастьян Коатес (83) и Жоване Кабрал (90+5, с пенальти). На 42-й минуте российский голкипер "Белененсеша" Станислав Крицюк отразил пенальти от бывшего игрока московского "Локомотива" Жоау Мариу.

ТАСС, 22 апреля. Футболисты "Белененсеша" сыграли вничью с лиссабонским "Спортингом" со счетом 2:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Португалии.

Крицюк в шикарном прыжке потащил пенальти от Жоао Марио и не дал сравнять «Спортингу» «Белененсеш» Стаса обыгрывает лидера чемпионата pic.twitter.com/8Yj94cclCF

Крицюку 30 лет, он выступает за "Белененсеш" с лета 2020 года. До этого играл за "Краснодар", португальские "Брагу" и "Риу Аве".

"Спортинг" не проиграл ни одного матча в чемпионате Португалии и возглавляет турнирную таблицу первенства страны, набрав 70 очков в 28 матчах. "Белененсеш" идет десятым, имея в активе 31 очко после 28 встреч.

В следующем туре "Спортинг" 25 апреля в гостях встретится с "Брагой", а "Белененсеш" днем позднее примет "Жил Висенте".