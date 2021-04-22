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НБА

"Нью-Йорк Никс" обыграл "Атланту" и одержал восьмую победу подряд в НБА

Форвард "Нью-Йорка" Джулиус набрал 40 очков и оформил дабл-дабл
Игрок "Нью-Йорк Никс" Ар Джей Барретт (в центре) Wendell Cruz/Pool Photo via AP
Описание
Игрок "Нью-Йорк Никс" Ар Джей Барретт (в центре)
© Wendell Cruz/Pool Photo via AP

ТАСС, 22 апреля. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Атланту" в овертайме со счетом 137:127 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Основное время встречи закончилось со счетом 122:122.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (40 очков + 11 подборов). В составе "Атланты" дабл-даблы на счету центрового Клинта Капелы (25 очков + 22 подбора) и разыгрывающего Трэя Янга (20 очков + 15 передач).

"Нью-Йорк Никс" одержал восьмую победу подряд и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции с 33 выигранными матчами из 60. "Атланта" идет пятой, одержав 32 победы в 59 играх.

Следующий матч "Нью-Йорк Никс" проведет 24 апреля дома против "Торонто". "Атланта" в тот же день примет "Майами".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Вашингтон" - "Голден Стэйт" - 118:114;
  • "Индиана" - "Оклахома" - 122:116;
  • "Кливленд" - "Чикаго" - 121:105;
  • "Торонто" - "Бруклин" - 114:103;
  • "Филадельфия" - "Финикс" - 113:116;
  • "Хьюстон" - "Юта" - 89:112;
  • "Даллас" - "Детройт" - 127:117;
  • "Сан-Антонио" - "Майами" - 87:107.
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