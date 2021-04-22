"Нью-Йорк Никс" обыграл "Атланту" и одержал восьмую победу подряд в НБА

ТАСС, 22 апреля. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Атланту" в овертайме со счетом 137:127 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Основное время встречи закончилось со счетом 122:122.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (40 очков + 11 подборов). В составе "Атланты" дабл-даблы на счету центрового Клинта Капелы (25 очков + 22 подбора) и разыгрывающего Трэя Янга (20 очков + 15 передач).
"Нью-Йорк Никс" одержал восьмую победу подряд и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции с 33 выигранными матчами из 60. "Атланта" идет пятой, одержав 32 победы в 59 играх.
Следующий матч "Нью-Йорк Никс" проведет 24 апреля дома против "Торонто". "Атланта" в тот же день примет "Майами".
Результаты других матчей игрового дня
- "Вашингтон" - "Голден Стэйт" - 118:114;
- "Индиана" - "Оклахома" - 122:116;
- "Кливленд" - "Чикаго" - 121:105;
- "Торонто" - "Бруклин" - 114:103;
- "Филадельфия" - "Финикс" - 113:116;
- "Хьюстон" - "Юта" - 89:112;
- "Даллас" - "Детройт" - 127:117;
- "Сан-Антонио" - "Майами" - 87:107.