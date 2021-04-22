Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Аризону" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (23-я минута), Маркус Фолиньо (45), Кирилл Капризов (59) и Нико Штурм (60, в пустые ворота). У проигравших отличился Кристиан Дворак (8), российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

ТАСС, 22 апреля. "Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов забросил 19-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ, отличился в третьем матче подряд и набрал 38-е очко (19 голов + 19 передач) в 45 играх. Россиянин установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб за сезон среди новичков лиги, побив достижение словака Мариана Габорика (18 голов в сезоне-2000/01). Ранее Капризов стал рекордсменом команды по числу набранных очков среди дебютантов НХЛ, также превзойдя результат Габорика (36; 18+18).

"Миннесота" одержала пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 61 очко в 45 матчах. "Аризона", имея в активе после 47 игр 45 очков, идет четвертой. Следующий матч обе команды проведут в гостях против "Лос-Анджелеса". "Миннесота" сыграет 24 апреля, "Аризона" - 25-го.