Единая лига ВТБ изменила формат плей-офф текущего сезона

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ утвердил формат плей-офф турнира сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Плей-офф турнира стартует 10 мая и закончится 14 июня. Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до двух побед с 10 по 15 мая. Первый матч дома проведет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, ответная встреча пройдет на паркете другой команды. При необходимости третий матч примет первая команда.

Полуфинальные и финальная серии пройдут на арене первой команды.

Полуфинальные и финальные серии будут играть до трех побед в классическом формате: первые два матча и, если понадобится, пятая игра серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.

Действующим победителем лиги является ЦСКА. Прошлый сезон турнира не был доигран из-за коронавируса. Регулярный чемпионат текущего сезона завершится 25 апреля.