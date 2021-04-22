Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне

ТАСС, 22 апреля. Россиянин Андрей Рублев победил испанца Альберта Рамоса в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, имеющего третий номер посева. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5) и итальянцем Янником Синнером (11).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Рамосу 33 года, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году. Также испанец является победителем двух турниров под эгидой ATP.

Турнир в Барселоне проходит с 1953 года, соревнования проходят на грунте. Турнир завершится 25 апреля, его призовой фонд составляет более €1,5 млн.