Футболист, тренер, прадедушка. 75 лет исполняется Анатолию Бышовцу

Бышовец достиг больших результатов сразу в нескольких амплуа — и как футболист, и как тренер. В 1967 году он был номинирован на престижную премию "Золотой мяч" издания France Football, а на чемпионате мира 1970 года в Мексике стал лучшим игроком в составе сборной СССР, забив четыре мяча в трех матчах. После этого друг игрока Владимир Высоцкий написал знаменитую песню "Комментатор из своей кабины" со словами "недаром клуб "Фиорентина" предлагал мильон за Бышовца". В качестве тренера Бышовец сенсационно привел сборную СССР к победе на Олимпиаде-1988. В финальном матче в дополнительное время (2:1) была обыграна сборная Бразилии, в составе которой выступали такие звезды, как Бебето, Ромарио, Клаудио Таффарел и многие другие. В сезоне-2007/2008 московский "Локомотив" под руководством Бышовца в пятый раз в истории выиграл Кубок России.

Описание Анатолий Бышовец, 1970 год © Фотохроника ТАСС

Лучший игрок "Безусловно, лучшим игроком, которого мне посчастливилось тренировать, был Алексей Михайличенко, — рассказывает Бышовец ТАСС. — У него была потрясающая техника и видение поля. Также хотелось бы отметить футболистов, которые стали победителями Олимпиады 1988 года. Тогда мне удалось создать команду мирового уровня. Я вспоминаю с благодарностью, что благодаря им мне удалось как тренеру завоевать олимпийское золото". Михайличенко выиграл целую россыпь индивидуальных наград, выступая за родное для Бышовца киевское "Динамо". Также он трижды был номинирован на "Золотой мяч". Лучший гол Всю свою игровую карьеру Бышовец провел в составе киевского "Динамо". С Бышовцом в составе "Динамо" четырежды становилось чемпионом СССР и дважды выигрывало Кубок страны. За десять сезонов нападающий принял участие в 139 матчах и забил 49 голов, но своим лучшим голом в карьере считает все-таки мяч, забитый в составе сборной СССР. В первом четвертьфинальном матче отборочного этапа Евро-1968 сборная СССР потерпела поражение от венгров со счетом 0:2. Чтобы пройти в следующую стадию, советским футболистам надо было не просто победить, а разгромить соперника в домашней игре. Ответная встреча прошла в Москве в присутствии 91 тыс. зрителей. На 22-й минуте венгр Эрнё Шоймоши отправил мяч в свои ворота. После перерыва Муртаз Хурцилава удвоил преимущество сборной СССР, а на 73-й минуте Бышовец забил третий мяч и вывел команду СССР на чемпионат Европы 1968 года.

Описание Анатолий Бышовец (в центре) © Игорь Уткин/ТАСС

"Лучший гол? Однозначно ответить сложно, — признается Бышовец. — Могу сказать, что самый важный гол в моей карьере я забил в ответной игре отборочного этапа к Евро-1968 против сборной Венгрии. Этот мяч принес нам путевку в финальную часть соревнования. Приятно, что большое количество моих голов пытаются повторить и сравнивают их с другими забитыми мячами". Лучший матч В 1970-е годы Бышовец был директором спортивной детско-юношеской школы киевского "Динамо", позже по инициативе начальника управления футбола при Спорткомитете СССР Вячеслава Колоскова его пригласили на должность главного тренера юношеских сборных УССР и СССР. Под его руководством сборная СССР, составленная из игроков не старше 16 лет, стала серебряным призером чемпионата Европы 1984 года. Затем Бышовец возглавил основную сборную СССР. Интересно, что перед стартом олимпийского турнира тренер провел личную беседу с Папой Римским Иоанном Павлом II, который благословил сборную СССР и пожелал ей успехов. Советские футболисты заняли первое место в группе со сборными Аргентины, США и Республики Кореи. В четвертьфинале благодаря дублю Добровольского и голу Михайличенко команда СССР без особых проблем обыграла Австралию. На стадии полуфинала команда встретилась с итальянцами, гол все того же Добровольского перевел игру в дополнительное время, в которое победным мячом на 118-й минуте отличился Михайличенко.

Описание Анатолий Бышовец (слева) во время встречи олимпийской команды в аэропорту, 1988 год © Александра Яковлева/ТАСС

В финале сборную СССР ждала грозная команда Бразилии, в составе которой в то время выступали Ромарио и Бебето. Бразильцы открыли счет на 29-й минуте благодаря усилиям Ромарио, но точный удар с 11-метровой точки Добровольского восстановил ничью. Победу сборной СССР принес изящный удар Юрия Савичева, которого вывели один на один с вратарем Клаудио Таффарелем. Не сближаясь, Савичев перебросил голкипера. По сей день Бышовец считает тот результат на Олимпиаде главным достижением в своей тренерской карьере. "Конечно, навсегда в памяти останется финальный матч Олимпиады-1988 против сборной Бразилии, — отмечает Бышовец. — У большинства болельщиков футбола останется в памяти навсегда. Ведь на тех Играх выступало большое количество высочайших мастеров: Юрген Клинсманн играл за ФРГ, Ромарио и Бебето — за Бразилию. Эта победа оставила ощущение того, что у нас есть возможность и потенциал на успешное выступление на крупных турнирах". Письмо четырнадцати В 1991 году СССР прекратил свое существование, а вместе с ним и сборная СССР по футболу, успешно квалифицировавшаяся на чемпионат Европы 1992 года. Вместо нее на турнир отправилась сборная СНГ, попавшая в группу с командами Шотландии, Германии и Нидерландов. Сборная СНГ под руководством Бышовца заняла четвертое место в группе, набрав два очка. После Евро-1992 была образована сборная России, которая прошла отборочный этап к чемпионату мира 1994 года под руководством Павла Садырина. Российские футболисты заняли второе место в отборочной группе, уступив первое команде Греции, проиграв грекам в финальном матче отборочного этапа (0:1). После матча Колосков в раздевалке заявил, что российские футболисты не показали должной игры. По инициативе Игоря Шалимова было подписано письмо на имя Шамиля Тарпищева, который в то время занимал пост советника Президента РФ по спорту, с высказыванием недоверия Садырину и требованием о назначении на пост главного тренера сборной России Бышовца. Письмо подписали 14 футболистов Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис, Олег Саленко, Александр Мостовой и Василий Кульков.

Описание Анатолий Бышовец © Игорь Уткин/ТАСС

Исполком РФС решил, что команду продолжит готовить Садырин. Позднее некоторые футболисты отказались от своих подписей, но письмо вызвало раскол внутри национальной команды. В итоге, сборная Росси заняла третье место в группе с командами Бразилии, Швеции и Камеруна. После Олимпиады За свою тренерскую карьеру Бышовец успел поработать с большим количеством клубов. После Евро-1992 специалист отдыхал на Кипре, имея устную договоренность с руководством португальской "Бенфики", но во время отдыха ему предложили потренировать АЕЛ из Лимасола. И Бышовец согласился. В первый же год он выполнил поставленную задачу — сохранил команду в высшем дивизионе. Руководство было не готово увеличивать финансирование команды, и Бышовец покинул Кипр.

Описание Тренерcкий штаб олимпийской сборной СССР: Анатолий Бышовец, Владимир Сальков и Гаджи Гаджиев (слева направо) © Игорь Уткин/ТАСС