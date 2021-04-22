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Летние олимпийские виды спорта

Турнир Мировой серии "Большой шлем" по дзюдо в Казани пройдет со зрителями

Соревнования состоятся с 5 по 7 мая
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Турнир Мировой серии "Большой шлем" по дзюдо пройдет в Казани с 5 по 7 мая в присутствии зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик.

"IJF [Международная федерация дзюдо] открыла календарь в октябре 2020 года "Большим шлемом" в Будапеште, после чего мы провели наш чемпионат Европы в Праге и теперь в Лиссабоне, - сказал Соловейчик. - На каждом соревновании мы отрабатывали технологию антиковидного протокола. Конечно, мы знаем, что на 100% никто не застрахован, но наша команда EJU делает максимум, и мы достаточно результативны в этом отношении. Сейчас Россия будет принимать "Большой шлем" в Казани, договорились, что организаторы пригласят зрителей - 50% от вместимости зала, но при условии, что мы будем правильно работать со зрителями и все меры безопасности будут соблюдены".

Соревнования, которые станут этапом квалификации к Олимпийским играм в Токио, были перенесены из Парижа в Казань в связи с отказом Франции от их проведения.

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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