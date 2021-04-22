Двукратный чемпион мира по хоккею Еременко продлил контракт с московским "Динамо"

ТАСС, 22 апреля. Голкипер Александр Еременко продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 41-летним голкипером рассчитано на один сезон, который станет для него 17-м в составе клуба. Он повторит рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева. В нынешнем сезоне КХЛ Еременко принял участие в 30 матчах, одержав 18 побед, в пяти матчах он отыграл "на ноль". Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом 1-4 в серии.

"Александр Еременко остается в клубе. Саша принял решение продолжить играть, и мы его полностью поддерживаем. Уверены, что наш первый номер не только сможет достойно защищать ворота, но и передать свой опыт молодым коллегам. Важно уточнить, что Еременко не будет входить в штаб как играющий тренер", - заявил генеральный директор команды Евгений Кровопусков.

Еременко в регулярном чемпионате стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков.

Помимо "Динамо", вратарь представлял тверской ТХК, челябинский "Мечел" (ныне "Челмет") и казанский "Ак Барс". Всего на его счету в КХЛ 491 матч, 286 побед и 62 "сухих" встречи. В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).