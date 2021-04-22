Генеральный директор "Динамо" рассказал, как клуб будет привлекать новых болельщиков

ТАСС, 22 апреля. Московский футбольный клуб "Динамо" планирует найти подход к разной аудитории для привлечения новых групп болельщиков. Об этом рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Во-первых, за счет своей открытости - большие клубы создают комьюнити, соединяют людей. Наверное, так было всегда, но сейчас это уже не локальный, а глобальный уровень: клубы по своей сути коллективны, это открытые сообщества, в которые может прийти каждый и стать его частью, оставаясь при этом собой, - заявил Пивоваров. - Все болельщики разные, и в современном мире эта разность, индивидуальность очень важна и ценна. Успешные клубы стремятся найти подход к разным группам аудитории, понимать настроение и ценности людей, привлекать их на стадион, вовлекать во все наши проекты, объединять, а не разделять".

"Во-вторых, успешный клуб всегда является отражением жизни и культуры своих болельщиков, и здесь наша задача в том, чтобы быть в трендах, а в идеале и самим задавать их. Например, у нас есть медиаплощадка, мы производим большое количество контента и стараемся, чтобы он был интересным, современным, привлекательным. Другой пример - многофункциональный стадион "ВТБ-Арена", который отвечает всем мультиразвлекательным стандартам. Хотим, чтобы у гостей, которые пришли впервые, сформировался позитивный опыт соприкосновения с "Динамо", чтобы они возвращались к нам снова и снова", - добавил он.

Также Пивоваров отметил, что клуб не должен забывать о своей истории, и намерен возрождать интерес у старых болельщиков команды.

"В-третьих, большие клубы отличает неразрывная связь с их происхождением и историей. У "Динамо" исключительно богатое прошлое, которым мы очень гордимся, при этом историю должен дополнять ясный образ будущего, важно не зацикливаться на былых успехах. И хотя те, кто следит за "Динамо", сейчас не всегда прочно соединены с самим клубом, мы стараемся возродить и укрепить эту связь, активировать нашу аудиторию. Определенный бэкграунд спортивных результатов последних лет ее скорее демотивировал, наша задача - вернуть заинтересованность, доверие и радость от причастности к известнейшему клубу Москвы и страны", - заключил Пивоваров.

"Динамо" с 46 очками в 26 турах занимает шестое место таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги и на три очка отстает от идущего вторым "Локомотива".