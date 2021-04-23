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НХЛ

"Даллас" уступил "Детройту" в матче НХЛ. Гурьянов забросил десятую шайбу в сезоне

"Детройт" выиграл со счетом 7:3, нападающий команды Якуб Врана забил четыре гола
Денис Гурьянов AP Photo/Paul Sancya
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 23 апреля. "Детройт" со счетом 7:3 обыграл "Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей четыре шайбы забросил Якуб Врана (10, 27, 51, 56-я минуты), также голами отметились Люк Гленденинг (16), Рихард Паник (20) и Сэм Ганье (59, в пустые ворота). У проигравших отличились Радек Факса (23), Джо Павелски (33) и Денис Гурьянов (54).

Гурьянов забросил десятую шайбу в сезоне и набрал 26 очков (10 голов + 16 передач) в 46 матчах. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил шесть бросков и пропустил три шайбы в первом периоде, после чего был заменен на Джейка Оттингера. Нападающие "Детройта" Владислав Наместников и Евгений Свечников не сумели отличиться.

Врана впервые в карьере забросил четыре шайбы. Он провел четвертый матч в составе "Детройта". 12 апреля Врана стал игроком команды в результате обмена из "Вашингтона", за который нападающий выступал с 2016 года, а в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Стэнли.

"Детройт" поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 41 очко в 49 матчах. "Даллас" идет пятым с 50 очками за 46 игр. Следующую встречу команды проведут 25 апреля в Детройте.

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