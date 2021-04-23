Футболист Крыховяк хотел бы прояснить свое будущее в "Локомотиве" к началу 2022 года

ТАСС, 23 апреля. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк заявил, что пока не собирается покидать клуб, но хотел бы определиться с вариантом продолжения карьеры к январю 2022 года. Слова польского футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportowe Fakty.

Контракт 31-летнего игрока с "Локомотивом" истекает 30 июня 2022 года.

"У меня есть цель: в этом сезоне хочу забить десять голов, пока семь в чемпионате и два в Кубке России. Переговоры с "Локомотивом" еще не состоялись, но я бы хотел, чтобы вопрос о моем будущем был прояснен к январю 2022 года. У меня контракт до конца июня 2022 года, и я не собираюсь улаживать все в последний момент", - отметил Крыховяк.

"Могу ли я сменить клуб этим летом? Сомневаюсь, но мало ли. Пока что чувствую себя в России очень хорошо", - добавил футболист.

Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2019 года. В составе клуба он стал победителем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне футболист провел 23 матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Железнодорожники после 26 туров занимают второе место в турнирной таблице. В следующем туре столичная команда 24 апреля сыграет на выезде с "Тамбовом".