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Сборные по хоккею

Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею в матчах против команды Белоруссии

Встречи Евровызова пройдут 23 и 24 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве
Вадим Шипачев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Нападающий Вадим Шипачев будет капитаном сборной России в матчах Евровызова против команды Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Матчи Евровызова между сборными России и Белоруссии пройдут 23 и 24 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве, начало - 18:00 и 14:00 мск соответственно. Эти встречи являются этапом подготовки национальной сборной к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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