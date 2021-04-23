Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею в матчах против команды Белоруссии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Нападающий Вадим Шипачев будет капитаном сборной России в матчах Евровызова против команды Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Матчи Евровызова между сборными России и Белоруссии пройдут 23 и 24 апреля на "ВТБ-Арене" в Москве, начало - 18:00 и 14:00 мск соответственно. Эти встречи являются этапом подготовки национальной сборной к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.