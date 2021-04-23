Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и сохранил лидерство на шахматном турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии 11-го тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник.

Непомнящий сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 7 очков, Каруана имеет на очко меньше. Далее идут нидерландец Аниш Гири (5,5), француз Максим Вашье-Лаграв (5,5), китаец Ван Хао (4,5), россиянин Александр Грищук (4,5), китаец Дин Лижэнь (4) и россиянин Кирилл Алексеенко (4). Продолжаются партии Алексеенко - Ван Хао, Гири - Дин Лижэнь, Грищук - Вашье-Лаграв.

Второй круг завершится 27 апреля. Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Каруана стал победителем турнира претендентов 2018 года, который проходил в Берлине. В матче за звание чемпиона мира американец уступил Карлсену на тай-брейке.