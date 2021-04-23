{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Пармы" не смогли выйти в финал Кубка Европы

В полуфинале российский клуб уступил израильской команде "Ирони" со счетом 80:81

ТАСС, 23 апреля. Российская "Парма" со счетом 80:81 проиграла израильской команде "Ирони" в полуфинале Кубка Европы, который проводит Международная федерация баскетбола (FIBA). Финал четырех проходит в Тель-Авиве.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Ирони" Уэйн Селден, в активе которого 24 очка. В составе пермского клуба больше всех очков набрал разыгрывающий Адас Юшкявичюс - 17.

В матче за третье место "Парма" 25 апреля сыграет с проигравшим во втором полуфинале между румынским клубом "Орадя" и польской командой "Сталь".

Кубок Европы разыгрывается с сезона-2015/16 и является вторым по значимости клубным турниром в системе FIBA после Лиги чемпионов. Два главных турнира - Евролига и Еврокубок - проводятся под эгидой Союза европейских баскетбольных лиг (ULEB). Российские клубы никогда не выходили в финал Кубка Европы, наивысшим достижением является четвертое место "Енисея" в сезоне-2015/16.

Евро-2020
Гендиректор "Газпром Арены" заявил, что газон стадиона справится с проведением матчей Евро
В Санкт-Петербурге пройдут семь встреч чемпионата Европы по футболу
Читать полностью