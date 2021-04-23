Баскетболисты "Пармы" не смогли выйти в финал Кубка Европы

ТАСС, 23 апреля. Российская "Парма" со счетом 80:81 проиграла израильской команде "Ирони" в полуфинале Кубка Европы, который проводит Международная федерация баскетбола (FIBA). Финал четырех проходит в Тель-Авиве.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Ирони" Уэйн Селден, в активе которого 24 очка. В составе пермского клуба больше всех очков набрал разыгрывающий Адас Юшкявичюс - 17.

В матче за третье место "Парма" 25 апреля сыграет с проигравшим во втором полуфинале между румынским клубом "Орадя" и польской командой "Сталь".

Кубок Европы разыгрывается с сезона-2015/16 и является вторым по значимости клубным турниром в системе FIBA после Лиги чемпионов. Два главных турнира - Евролига и Еврокубок - проводятся под эгидой Союза европейских баскетбольных лиг (ULEB). Российские клубы никогда не выходили в финал Кубка Европы, наивысшим достижением является четвертое место "Енисея" в сезоне-2015/16.