Участниками командных соревнований по многоборью ГТО в Нальчике стали 150 человек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Участниками отборочных соревнований "Лиги военно-патриотических клубов" по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Нальчике стали 150 человек. Об этом ТАСС сообщил региональный представитель федерального оператора комплекса, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва №1 Кабардино-Балкарской Республики Заур Ошноков.

Третий отборочный этап "Лиги военно-патриотических клубов" по многоборью ГТО и военизированная эстафета среди команд военно-патриотических клубов в рамках Армейских международных игр - 2021 прошла в Нальчике в пятницу.

"Участниками соревнований стали 17 команд, две из них представляли город Нальчик, остальные - муниципальные районы. Общее количество участников составило 150 человек, - рассказал собеседник ТАСС. - Команды соревновались в беге на 60 метров, подтягиваниях, отжиманиях, наклонах на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия, метании гранаты и прыжках с места. Выполнение всех нормативов будет учтено в профиле участника на сайте комплекса".

"Команда - победитель соревнований представит Кабардино-Балкарскую Республику в финале Армейских игр", - добавил Ошноков.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.