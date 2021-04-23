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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла белорусов в матче Евровызова

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России со счетом 6:3 победили команду Белоруссии в матче Евровызова. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

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У россиян заброшенные шайбы на счету Владислава Каменева (23-я минута), Егора Коршкова (27, 36), Ильи Сафонова (27), Андрея Кузьменко (34) и Антона Бурдасова (36). В составе сборной Белоруссии отличились Франсис Паре (34, 60) и Дмитрий Коробов (56).

Вторая встреча сборных России и Белоруссии пройдет в субботу (начало - 14:00 мск). Оба матча являются этапом подготовки национальной команды к предстоящему чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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