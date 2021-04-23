Россиянка Захарченко стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе

ТАСС, 23 апреля. Россиянка Евгения Захарченко стала обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы по борьбе. Соревнования проходят в Варшаве.

В схватке за третье место в весовой категории до 72 кг она была сильнее представительницы Турции Мерве Пул. Обладательницей второй бронзовой медали стала Далма Канева из Италии, серебряным призером стала болгарка Юлиана Янева. Победу одержала украинка Алла Белинская.

Захарченко является бронзовым призером первенства мира и чемпионкой Европы среди юниоров.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля.