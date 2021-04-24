"Формула-1" продлила контракт на проведение Гран-при Японии на три года

ТАСС, 24 апреля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлило контракт с организаторами Гран-при Японии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Соглашение о проведении Гран-при на трассе "Судзука" рассчитано до 2024 года.