"Формула-1" продлила контракт на проведение Гран-при Японии на три года

ТАСС, 24 апреля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлило контракт с организаторами Гран-при Японии. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Соглашение о проведении Гран-при на трассе "Судзука" рассчитано до 2024 года.
"Я искренне рад, что "Формула-1" продолжит проводить гонки еще три года на трассе "Судзука". Япония занимает особое место в сердцах и умах фанатов "Формулы-1" во всем мире, "Судзука" стала местом многих легендарных моментов этого вида спорта, где определялись титулы 11 пилотов. Гран-при Японии всегда демонстрировал захватывающие сюжеты, и я очень рад, что мы можем и дальше дарить фанатам автоспорта Японии впечатления от "Формулы-1", - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.
В текущем сезоне Гран-при Японии пройдет 8-10 октября и станет 17-м этапом чемпионата.