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Допинг в спорте

Самбиста Полеяна дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 10 октября 2020 года

ТАСС, 27 апреля. Всероссийская федерация самбо дисквалифицировала Артура Полеяна на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Дисквалификация отсчитывается с 10 октября 2020 года.

Полеян является победителем Кубка России по боевому самбо 2020 года в весовой категории свыше 98 кг.

Теги
Допинг
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