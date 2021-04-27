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Баскетбольные еврокубки
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УНИКС проиграл "Монако" в первом матче финала баскетбольного Еврокубка

Второй матч пройдет 30 апреля в Казани
Игрок УНИКСа Артем Клименко Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игрок УНИКСа Артем Клименко
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 27 апреля. Российский баскетбольный клуб УНИКС из Казани на выезде проиграл представляющему чемпионат Франции "Монако" со счетом 87:89 в первом матче финала Еврокубка. Встреча прошла в Монако.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Монако" Роб Грэй, набравший 23 очка. В составе УНИКСа больше всех очков набрал центровой Артем Клименко (22).

Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу "Монако". Второй матч пройдет 30 апреля в Казани.

УНИКС в четвертьфинале победил российский "Локомотив-Кубань" (2-1 в серии), в полуфинале переиграл итальянский "Виртус" (2-1). "Монако" в плей-офф выиграл у черногорской "Будучности" (2-1) и испанской "Гран-Канарии" (2-0).

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. УНИКС выигрывал турнир в сезоне-2010/11, а также выходил в финал в сезоне-2013/14.

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