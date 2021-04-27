{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Карякин: Непомнящий должен совершить спортивный подвиг, чтобы обыграть Карлсена

Матч за мировую шахматную корону пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года

ТАСС, 27 апреля. Российский шахматист Ян Непомнящий должен совершить спортивный подвиг, чтобы обыграть действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

На эту тему
Непомнящий назвал Карлсена фаворитом в матче за мировую шахматную корону
Непомнящий назвал Карлсена фаворитом в матче за мировую шахматную корону

В понедельник Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и завоевал право принять участие в матче за шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян должен сделать спортивный подвиг, несмотря на то что у него положительный счет [в играх] против Магнуса. Думаю, шансы у него будут хорошие, но надо провести большую подготовку. В пользу Яна могу сказать, что у него агрессивный стиль игры, Магнус это не очень любит", - заявил Карякин.

Последним россиянином, который играл в матче за титул чемпиона мира был Карякин. В 2016 году он также уступил Карлсену.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
НХЛ
"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ. Шестеркин отразил 36 бросков
"Рейнджерс" выиграли со счетом 3:1
"Рейнджерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ. Шестеркин отразил 36 бросков
Читать полностью