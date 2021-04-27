"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 27 апреля. Футболисты английского Челси" на выезде сыграли вничью с испанским "Реалом" со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В составе лондонской команды гол забил Кристиан Пулишич (14-я минута). У "Реала" отличился Карим Бензема (29).

Пулишич просто загипнотизировал всю защиту «Реала» и хладнокровно переиграл Куртуа



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Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю 33-летний форвард вышел на четвертое место, сравнявшись с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем. Полузащитник Мэйсон Маунт провел 100-й матч в составе "Челси" в различных турнирах.

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽



Рамос с трибун аплодирует стоя https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021