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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" проиграл "Барселоне" в третьем матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 78:70 в пользу испанского клуба

ТАСС, 28 апреля. Баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли испанской "Барселоне" со счетом 70:78 в третьем матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Барселоны" Брэндон Дэвис, в активе которого 22 очка. В составе "Зенита" больше всех набрал защитник Билли Бэрон (19).

"Барселона" повела в серии до трех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге.

"Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, московский ЦСКА финишировал вторым.

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