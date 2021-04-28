Непомнящий оценил свои шансы в матче за мировую шахматную корону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Победитель турнира претендентов российский гроссмейстер Ян Непомнящий сообщил журналистам, что ему приятно слышать, как высоко оцениваются его шансы в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Непомнящий победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Это позволит ему встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Есть такое расхожее высказывание - "надейся на лучшее, готовься к худшему". Я думаю, что будет довольно сложно, но мне приятно, что шансы оцениваются довольно высоко. В целом я реалист сам по себе, но при этом я не страдаю заниженной самооценкой", - сказал он.