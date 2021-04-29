"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

В составе победителей отличились Майк Хоффман (31-я и 44-я минуты), Джордан Кайру (48) и Роберт Томас (60). у проигравших шайбы забросили Йонас Бродин (18), Юэль Эрикссон Эк (21) и Маркус Фолиньо (32).

ТАСС, 29 апреля. "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, всего на счету россиянина 14 очков (четыре гола + 10 передач) в 23 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов не сумели отличиться.

"Сент-Луис" занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 50 очков в 47 матчах. "Миннесота" идет третьей с 65 очками за 48 игр. Следующий матч команды проведут 30 апреля в Сент-Поле (штат Миннесота).