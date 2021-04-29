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НХЛ

Передача Волкова помогла "Анахайму" переиграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

"Анахайм" прервал серию из пяти поражений
Александр Волков AP Photo/Kyusung Gong
Описание
Александр Волков
© AP Photo/Kyusung Gong

ТАСС, 29 апреля. "Анахайм" со счетом 3:2 обыграл "Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сэм Кэррик (33-я минута), Сэм Стил (37) и Кэм Фаулер (59). У проигравших отличились Габриэль Виларди (25) и Адриан Кемпе (32).

Нападающий "Анахайма" Александр Волков отдал голевую передачу и набрал 12 очков (семь голов + пять передач) в 32 матчах текущего сезона.

"Анахайм" прервал серию из пяти поражений и занимает восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 37 очков в 50 матчах. "Лос-Анджелес" идет седьмым с 42 очками за 47 игр. Следующий матч команды проведут 1 мая в Анахайме.

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