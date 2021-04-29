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КХЛ

Фазель: Континентальная хоккейная лига провела яркий плей-офф, несмотря на пандемию

Сезон в КХЛ завершился в среду победой "Авангарда" в финале Кубке Гагарина
Президент IIHF Рене Фазель EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в условиях пандемии и ограничений по зрителям сумела провести яркий сезон, особенно плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

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"Весь сезон для всех лиг Европы был сложный, и очень здорово, что КХЛ провела такой яркий плей-офф. Это был хороший шаг допустить зрителей на финал. Вы можете без зрителей представить финал КХЛ? Я нет", - сказал Фазель.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доиграл из-за пандемии весной прошлого года. Прошедший чемпионат проходил в условиях ограничений по посещаемости.

Теги
Фазель, РенеКХЛ
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