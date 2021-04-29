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"Сан-Хосе" обыграл "Аризону" в матче НХЛ. Барабанов сделал голевую передачу

Россиянин набрал два очка в двух матчах за "Сан-Хосе"
Александр Барабанов AP Photo/Josie Lepe
Описание
Александр Барабанов
© AP Photo/Josie Lepe

ТАСС, 29 апреля. "Сан-Хосе" со счетом 4:2 обыграл "Аризону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Эвандер Кейн (2-я минута), Рудолфс Балцерс (11), Кевин Лабанк (15), Томаш Гертл (60). У проигравших шайбы забросили Фил Кессел (16), Йохан Ларссон (25).

Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отдал голевую передачу. Россиянин набрал два очка в двух матчах за команду. 27 апреля Барабанов дебютировал за "Сан-Хосе" в игре против "Аризоны" (6:4) и забросил первую шайбу в НХЛ.

26-летний россиянин стал игроком "Сан-Хосе" 12 апреля в результате обмена. Текущий сезон, который является для него дебютным, Барабанов начинал в "Торонто". В 13 матчах за канадскую команду он отметился одной голевой передачей.

"Сан-Хосе" после 49 игр набрал 45 очков и занимает шестое место в Западном дивизионе. "Аризона" с 47 очками располагается на пятой строчке. Следующий матч "Сан-Хосе" проведет 1 мая в гостях против "Колорадо", "Аризона" в тот же день сыграет на выезде с "Вегасом".

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