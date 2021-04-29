Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбление судьи

ТАСС, 29 апреля. Главный тренер португальского футбольного клуба "Порту" Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбление судьи. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Эпизод произошел после матча 29-го тура чемпионата Португалии против "Морейренсе" (1:1). Также Консейсау должен заплатить штраф в размере €10 тыс.

Португальский специалист пропустит игры против "Фламаликаны", "Бенфики", "Фаренсе" и "Риу Аве" и сможет вернуться в матче последнего тура чемпионата Португалии против "Белененсеша".

"Порту" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков в 29 играх.

Сержиу Консейсау возглавил португальскую команду в 2017 году, под его руководством "Порту" дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок, а также один раз становился победителем Кубка Португалии.