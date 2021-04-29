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Мировой футбол

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбление судьи

Эпизод произошел после матча 29-го тура чемпионата Португалии против "Морейренсе"

ТАСС, 29 апреля. Главный тренер португальского футбольного клуба "Порту" Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбление судьи. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Эпизод произошел после матча 29-го тура чемпионата Португалии против "Морейренсе" (1:1). Также Консейсау должен заплатить штраф в размере €10 тыс.

Португальский специалист пропустит игры против "Фламаликаны", "Бенфики", "Фаренсе" и "Риу Аве" и сможет вернуться в матче последнего тура чемпионата Португалии против "Белененсеша".

"Порту" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков в 29 играх.

Сержиу Консейсау возглавил португальскую команду в 2017 году, под его руководством "Порту" дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок, а также один раз становился победителем Кубка Португалии.

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