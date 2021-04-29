Гол футболиста "Краснодара" Ионова в ворота "Зенита" признан лучшим в РПЛ в апреле

ТАСС, 29 апреля. Гол нападающего футбольного клуба "Краснодар" Алексея Ионова признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Гол Алексея Ионова в ворота «Зенита» стал лучшим в апреле За классный удар Алексея проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова ⚽ #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/sRaUGH6Ifi

Мяч, забитый Ионовым 17 апреля на 61-й минуте матча 26-го тура Тинькофф-РПЛ против петербургского "Зенита" (2:2), был признан лучшим по версии экспертов РПЛ и телеканала "Матч ТВ".

Лучший гол апреля по версии болельщиков забил форвард "Локомотива" Рифат Жемалетдинов 4 апреля в ворота волгоградского "Ротора" (2:0).

Ионов играет за "Краснодар" с лета 2020 года, также он выступал за "Зенит", московское "Динамо", ЦСКА и "Ростов". На его счету 34 матча и четыре гола за сборную России.