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Футбол в России

Гол футболиста "Краснодара" Ионова в ворота "Зенита" признан лучшим в РПЛ в апреле

Полузащитник отличился на 61-й минуте встречи

ТАСС, 29 апреля. Гол нападающего футбольного клуба "Краснодар" Алексея Ионова признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Мяч, забитый Ионовым 17 апреля на 61-й минуте матча 26-го тура Тинькофф-РПЛ против петербургского "Зенита" (2:2), был признан лучшим по версии экспертов РПЛ и телеканала "Матч ТВ".

Лучший гол апреля по версии болельщиков забил форвард "Локомотива" Рифат Жемалетдинов 4 апреля в ворота волгоградского "Ротора" (2:0).

Ионов играет за "Краснодар" с лета 2020 года, также он выступал за "Зенит", московское "Динамо", ЦСКА и "Ростов". На его счету 34 матча и четыре гола за сборную России.

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