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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Крыховяк признан лучшим игроком Российской премьер-лиги в апреле

Лучшим тренером апреля второй месяц кряду признан Марко Николич
Гжегож Крыховяк Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Гжегож Крыховяк
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

31-летний полузащитник в апреле сыграл в четырех матчах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Всего в сезоне-2020/21 поляк принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

Лучшим тренером апреля второй месяц кряду признан Марко Николич, под руководством которого "Локомотив" одержал четыре победы в четырех играх. После зимней паузы московский клуб провел 11 матчей во всех турнирах и одержал 11 побед.

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