Футболист "Локомотива" Крыховяк признан лучшим игроком Российской премьер-лиги в апреле

ТАСС, 29 апреля. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Гжегож Крыховяк – лучший игрок апреля— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
Полузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s
31-летний полузащитник в апреле сыграл в четырех матчах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Всего в сезоне-2020/21 поляк принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.
Лучшим тренером апреля второй месяц кряду признан Марко Николич, под руководством которого "Локомотив" одержал четыре победы в четырех играх. После зимней паузы московский клуб провел 11 матчей во всех турнирах и одержал 11 побед.