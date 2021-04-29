Футболист "Локомотива" Крыховяк признан лучшим игроком Российской премьер-лиги в апреле

Гжегож Крыховяк – лучший игрок апреля Полузащитник «Локомотива» провел месяц с впечатляющей результативностью (4 гола + голевая передача): за него единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QOqDSgYc5s

31-летний полузащитник в апреле сыграл в четырех матчах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Всего в сезоне-2020/21 поляк принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

Лучшим тренером апреля второй месяц кряду признан Марко Николич, под руководством которого "Локомотив" одержал четыре победы в четырех играх. После зимней паузы московский клуб провел 11 матчей во всех турнирах и одержал 11 побед.