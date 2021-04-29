Дюков надеется, что следующий футбольный сезон начнется без ограничений по посещаемости

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что сезона-2021/22 начнется без ограничений по количеству зрителей на стадионах. Об этом Дюков рассказал на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС.

На данный момент в большинстве городов, включая Москву, разрешается заполнять стадионы не более чем на 50%. В Казани, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону разрешается допуск 75% зрителей, а в Грозном - 100%.

"Если говорить о РПЛ, то это компетенция региональных властей, поэтому в зависимости от ситуации в регионе принимается решение. Мы видим положительную динамику, это дает основание надеяться. Мы надеемся на то, что постепенно ограничения будут отменять и следующий сезон можно будет начать без ограничений. Но на это будут влиять эпидемиологическая ситуация в регионах и вакцинация", - сказал Дюков.