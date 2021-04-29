РФС в ближайшее время примет решение о продолжении работы с Галактионовым

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время примет решение по дальнейшему сотрудничеству со старшим тренером молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) Михаилом Галактионовым. Об этом глава РФС Александр Дюков рассказал на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

В марте Галактионов заявил, что не уверен в продолжении работы на своем посту после того, как российская команда завершила борьбу на стадии группового этапа чемпионата Европы.

"С ним подписан контракт, но что касается продолжения работы, решение будет принято в ближайшее время", - заявил Дюков.

Галактионов возглавил молодежную сборную России в конце 2018 года. Ранее специалист работал с юношеской сборной России и в грозненском "Ахмате".