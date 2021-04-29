Дюков считает, что ситуация с "Чертаново" не отразится на работе одноименной школы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ситуация, связанная с обысками в футбольном клубе "Чертаново", не должна отразиться на работе одноименной детско-юношеской школы. Об этом журналистам по итогам исполкома рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о задержании бывшего директора школы Николая Ларина и обысках в офисе "Чертаново".

"Я не думаю, что Москомспорт допустит развала школы. Есть вопросы к менеджменту, но нет оснований полагать, что это скажется на работе школы, - сказал Дюков. - Что касается уголовного дела, мне сложно комментировать. РФС не имеет никакого отношения ни к нему, ни к обвинениям, предъявленным бывшим управленцам школы "Чертаново".

По информации газеты, задержание Ларина и спортивного директора академии Сергея Хабарова связано с экономической деятельностью как учебного заведения, так и клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново". Сообщается, что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

Ларин покинул академию в конце марта, возглавляв ее с 2009 года.