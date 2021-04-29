Исполком РФС решил ужесточить ответственность за банкротство клубов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что исполком РФС будет ужесточать ответственность за банкротство клубов. Об этом Дюков рассказал на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС.

Российский футбол неоднократно сталкивался с расформированием профессиональных клубов по причине банкротства. В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок "Тамбов".

"Мы рассмотрели несколько изменений, одно из них - мы ужесточаем как требования, так и правила лицензирования клубов. Одна из мер, которая позволит не допускать каких-то проблемных ситуаций по ходу сезона и которую мы уже приняли, - ужесточение ответственности в отношении лиц, которые участвуют в управлении в случае доведения клуба до банкротства, утери клубом профессионального статуса. Оно предполагает пожизненную дисквалификацию и запрет на осуществление деятельности", - сказал Дюков.